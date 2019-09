La boy band BTS, originaria de Seúl, Corea, debutó en 2013 con la canción “No More Dream” y gracias a EPs como “The Most Beautiful Moment in Life, Part 2”, y a su álbum de estudio “Wings” que cruzaron al mercado estadounidense. Ellos son parte de la famosa “ola coreana”, que ve la cultura de este país esparcirse por el planeta.