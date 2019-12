Una vía obvia para cualquier medio que quiera avanzar hacia esos objetivos es reconectar con sus audiencias y repensar su relación con ellas. Muchos medios han decidido este año redirigir su estrategia hacia las suscripciones y las membresías con la esperanza de que estas vías de ingresos ayuden a reemplazar los ingresos perdidos de la publicidad. No vale sólo con pedir dinero a tus lectores. Es necesario convencerles de que tu marca merece la pena. The Guardian, que siempre ha mantenido abiertos sus contenidos digitales, ha lanzado un exitoso modelo de membresía en el que pide a sus lectores que paguen para asegurar que el trabajo de los reporteros del diario se mantenga al alcance de cualquiera. Tortoise, un medio fundado por James Harding, que fue director del diario The Times, está construyendo un modelo de membresía en torno a los eventos y a una conversación bidireccional con sus lectores, que aportan sus conocimientos y sus experiencias a los periodistas de medio.