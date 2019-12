—Mi mayor riesgo fue simplemente tomar la decisión de ser artista. Mi padre me lo dijo en algún momento: “Oye, si quieres ser artista, no te quedes aquí en Chile, ve a hacerlo en Canadá, donde creciste, que es un país más desarrollado, donde a lo mejor tienes otras posibilidades”. Y yo dije: “No, me quedo en Chile porque me gusta lo que estoy haciendo acá y creo que aquí está mi destino”. Y fue una muy buena decisión, porque si no, no estaría sentado aquí frente a ti.