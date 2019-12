Este lunes 2 de diciembre, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) solicitó emitir una alerta migratoria en contra de Juan Carlos García, ex director de Amazon México, con el fin de evitar que abandone el país. Cabe puntualizar que la solicitud no implica la existencia de una orden de aprehensión en contra del también ex ejecutivo de la cadena Elektra.