Todo parecía en orden, hasta que se dio cuenta de que las ventanillas del auto no podían bajar. Esta señal la puso alerta y miró de manera más detallada su alrededor. Se percató de que el conductor tenía puestos guantes de piel, lo que le pareció extraño. “Una de las primeras frases que me dijo fue: ¿Ya a descansar? A lo que contesté casi sin ganas que sí, ¿Siempre sales tan tarde? Le dije NO firmemente. Me preguntó ¿Por qué tan solita? Y él mismo respondió: Ya no vas a estarlo (sic)”, contó Katsuko Nakamura.