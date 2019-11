“La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar (...) Eso significa que terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos [en las próximas elecciones]. Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio [a la candidatura]”, aseguró el ex jefe de Estado en entrevista para The Wall Street Journal.