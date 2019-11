“Es claro que López Obrador quiere que las cosas cambien. Y me parece que no tiene miedo de perder. Lo ha demostrado. Pero si él fracasa, México no irá hacia adelante, sino para atrás”, continúa. “Si yo fuera un mexicano que no votó a López Obrador, auguraría que tenga éxito pues eso me daría después la oportunidad de elegir a otro candidato, pero con un México ya mejor”, señaló.