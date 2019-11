“Tengo seis años con el equipo y no creo que no haya habido solvencia (económica), si en este momento hay un bache financiero, es porque la misma FMF lo ocasionó, las deudas no eran mías. Moreales, Herrerías, administraciones anteriores, esa porquería que la FMF tenía oculta pues me hizo pagarla", acusó Kuri Grajales.