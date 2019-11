“Los primeros abogados no hicieron nada, cometieron errores tan graves por lo que en estos momentos nos encontramos en esta situación, los segundos abogados nos engañaron, me estaban presionando para que tomara decisiones en las que yo no estaba de acuerdo, mis nuevos abogados son José de Jesús López Lujano y el licenciado Roberto Fabián Avilés Fernández, son nuestros abogados desde el 16 de agosto”, añadió.