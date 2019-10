“No lo dicen las autoridades militares, ni los almirantes de la Marina, lo dijo el “Chapito” en el sentido de que había dado, y que tenía videos al respecto, millones de dólares a los hijos de Andrés Manuel López Obrador (...) Pero sí quisiera decirles que a partir de ese momento me llovieron muchos insultos, creo que les moví el tapete. Porque resulta que con insultos quieren acallar esta versión que viene de muy buena fuente y que me filtró un elemento de alto rango de la Marina, y hasta ahí puedo decir para no romper el secreto de la confidencialidad”, dijo Rafael Loret de Mola en un video que circula en las redes sociales.