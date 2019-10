Cada año los niños mexicanos salen a las calles disfrazados de todo tipo de personajes, que pueden ser terroríficos o no, para pedir la famosa “calaverita”. Una práctica que tiene una versión homóloga, en Estados Unidos, con el 31 de octubre al celebrar Halloween. En el país del norte los niños practican el famoso Trick or Threat (Dulce o truco) en donde si los habitantes no les dan dulces, ellos les hacen travesuras.