“Los cuatro meses y medio más tristes de mi vida los pasé en un centro de rehabilitación en el que mi esposa me metió a la fuerza, yo creo ya harta de mi situación. Estaba en un galerón con 120 cabrones cochinos, mugrosos y yo no podía creer que estaba ahí, yo era el gran campeón mexicano. Me levantaban a la 06:00 de la mañana, me bañaba con agua fría y comía verduras echadas a perder”, comentó Chávez.