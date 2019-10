“Antes que nada quiero pedir mis más sinceras disculpas al presidente. No fue mi intención ofender a nadie”, dice el ex púgil en un video para continuar diciendo que a pesar de las ofensas que recibió por sus declaraciones, las hizo por miedo: “Me sentí desprotegido, me sentí asustado, atemorizado. Miraba a mis hijos y a mi esposa que me preguntaban qué está pasando papá, por qué tantas balaceras y sentí mucho temor”.