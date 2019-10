Ante el hecho de que la atacante estaba tirada, la portera perdió la atención para atenderla, pero el árbitro no suspendió el partido. De todo eso no se dio cuenta la jugadora Karen Luna, quien controló el balón y lo impactó en dirección a la portería. González no pudo reaccionar por la potencia del disparo, el cual fue decretado como un gol a favor de Tigres.