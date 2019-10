Sin embargo, los jugadores escualos siguieron sin oponer mucha resistencia y poco antes de los ocho minutos de juego, el chileno Edu Vargas sacó provecho del desinterés de sus rivales para clavar el 3-0. Esta acción desató los abucheos del público, que no se podía creer que los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti no se solidarizaran por más tiempo.