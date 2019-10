El rostro de Octavio Paz cambió, era evidente su molestia, pero Mario Vargas Llosa continuó: "México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”.