“A los que se quiebran y aceptan su destino, les da la bendición y los deja ir con todo lo que se robaron. Lo hizo apenas con Medina Mora (ministro de la Suprema Corte de Justicia); ya le habían congelado las cuentas pero apenas renunció y éstas se descongelaron. Esa es la política con Romero Deschamps. Había mucho para que lo agarraran, pero a él (López Obrador) no le interesa eso sino el poder político. Mientras no le creen problemas no se mete con ellos, nada más los echan”, añadió Nava.