Durante la conferencia de prensa, Tim Miller recalcó que esta historia y esta película, es algo diferente a lo que se ha visto en las anteriores entregas. ''Esta es la historia correcta que yo quería contar. Se trata de lo que es interesante y no se ha visto antes en Terminator, pensé que todos estos elementos eran refrescantes y tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad.'' Subrayó que uno de los principales y más grandes retos durante la filmación fue crear algo diferente, algo que no se pareciera a las entregas anteriores, pero que no aburriera al público.