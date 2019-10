Y es que si una empresa no hace su registro o no paga el IVA, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le podría solicitar al proveedor de servicios que la dirección IP sea bloqueada del país, lo cual dejaría sin el servicio a miles de personas. Pero las consecuencias no se reflejarían sólo en el sitio en cuestión, sino que tendría efectos colaterales en otros servicios.