Durante una charla que su ex compañero de equipo, Christian “Chaco" Giménez, subió a su cuenta de Instagram, Villa comentó: ”A mí básicamente me cerró las puertas de México. Él (Billy), literal me dijo: ‘Si tú no vas a Pumas, Tito, aquí no juegas’. En ese momento que no llegué a un acuerdo, hice todo lo posible porque me quería quedar, pero básicamente hicieron hasta lo imposible para tenerme descontento y que yo no siguiera".