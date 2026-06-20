Entre sorpresas y decepciones: ellos son los primeros clasificados y eliminados del Mundial 2026 al momento

La CONCACAF ha sorprendido en este torneo proclamándose como una zona fuerte para los rivales europeos. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

La clasificación al Mundial 2026 ya perfila a sus primeros equipos con boleto a 16vos de Final, pero también a las selecciones que se quedan sin posibilidad de avanzar, en una fase de grupos que ya deja efectos directos tras la Jornada 2.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 avanza con un nuevo formato y con un ajuste en los criterios de desempate. Hasta este momento, ya existen algunos equipos que ya aseguraron su pase a la siguiente ronda, mientras que otros más ya quedaron eliminados a falta de un partido más.

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El Mundial se ha desarrollado de manera fluida en todas las sedes. (Reuters/Troy Wayrynen)

¿Por qué ya conocemos a los primeros invitados?

El torneo consta de 104 partidos y, para esta edición, la FIFA amplió el número de participantes a 48 selecciones. Ese cambio también modificó la ruta hacia las rondas de eliminación directa, pues ahora la primera barrera después de la fase inicial son los 16vos de Final.

Antes, solo 16 selecciones superaban la fase de grupos. Ahora serán 32 las que sigan con vida. Eso implica una ronda previa a los tradicionales Octavos de Final y un nuevo reparto de plazas para la etapa de eliminación directa.

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Las plazas se distribuyen de esta manera:

avanzan los 12 primeros lugares de grupo

también clasifican los 12 segundos lugares

los terceros lugares compiten por ocho boletos adicionales

Eso significa que en la fase de grupos solo quedan fuera 16 equipos, mientras el resto avanza a la etapa de duelos directos. Con ese escenario, los resultados de las jornadas 2 y 3 empiezan a definir tanto a clasificados como a eliminados.

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Aún quedan varios lugares para seguir en el torneo. (REUTERS/Eloisa Lopez)

¿Quiénes son los clasificados?

México, Canadá y Estados Unidos se convirtieron en las primeras tres selecciones con pase asegurado a 16vos de Final. Los tres equipos consiguieron su boleto tras ganar sus dos primeros partidos, aunque su posición final dentro del grupo todavía puede depender de otros marcadores.

En el caso de México, el equipo aseguró su clasificación dentro del Grupo A. Canadá lo hizo en el Grupo B y Estados Unidos, por su parte, hizo lo propio en el Grupo D dejando claro que los anfitriones han logrado capitalizar el apoyo de sus aficiones, el conocimiento de las canchas y los traslados más cortos para poder afianzarse en cada uno de sus sectores.

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Los tres representantes más fuertes de Concacaf afianzaron su lugar de manera anticipada. (REUTERS/Daniel Becerril)

¿Quiénes le dicen adiós al torneo?

Del otro lado de la tabla aparecen los primeros eliminados. Haití fue la primera selección que quedó fuera del Mundial 2026, luego de perder 3 a 0 ante Brasil. Ese resultado lo dejó con cero puntos y sin posibilidad de clasificar siquiera como tercer lugar del Grupo C, aun si vence a Marruecos.

Más tarde, durante la actividad del viernes 19 de junio, Turquía también quedó eliminada. Paraguay lo derrotó 1 a 0 y le propinó su segunda caída en el torneo, después de perder en su debut ante Australia.

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La eliminación turca se explica por el cambio en el criterio de desempate. Aunque todavía podría igualar en puntos a sus rivales, el resultado de los duelos directos ahora tiene prioridad y le impide aspirar incluso a uno de los boletos reservados para los mejores terceros lugares.

El conjunto asiático prometía llegar a instancias definitorias, pero los errores terminaron llevándolos de vuelta a casa antes de lo esperado. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Antes, la diferencia de goles era el primer filtro para resolver empates en los grupos. En esta edición, el reglamento coloca primero el enfrentamiento directo entre los equipos involucrados.

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Ese ajuste ya tiene una consecuencia concreta en el Grupo D. Turquía perdió ante los dos rivales con los que todavía podía empatar en unidades, así que no puede pasar del cuarto lugar, sin importar lo que ocurra en su partido ante Estados Unidos.

Todavía falta camino por recorrer en las jornadas 2 y 3 de la fase de grupos. Los próximos resultados seguirán acomodando la tabla, con más combinados que aseguren alguno de los 30 lugares restantes y otros que se despidan del torneo.

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