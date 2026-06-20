México

Seguro de Desempleo CDMX: cómo solicitar el apoyo de más de 10 mil pesos para desempleados en 2026

Cada beneficiario puede recibir hasta 3,439.46 pesos mensuales por un máximo de tres meses; el dinero se deposita dentro de los 15 días después de la publicación del padrón de aceptados, según la fecha de registro

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Ciudad de México registró una tasa de desocupación de 4% en el primer trimestre de 2026, la más alta entre todas las entidades del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, encabezada por la Mtra. Inés González Nicolás, mantiene activo el Seguro de Desempleo, el único programa de su tipo en el país: un apoyo económico de hasta $10,698.66 pesos para residentes capitalinos que perdieron su trabajo de forma involuntaria.

La Ciudad de México registró una tasa de desocupación de 4% en el primer trimestre de 2026, la más alta entre todas las entidades del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A nivel nacional, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas en ese periodo, con una tasa de 2.6% de la Población Económicamente Activa (PEA).

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Un programa con casi dos décadas de operación

Fila de personas adultas con carpetas de papel de color marrón frente a una oficina de beneficios de desempleo en una calle urbana con edificios y autos.
Desde su creación hasta 2025, el programa ha entregado 551,690 apoyos en total: 298,559 a mujeres, 253,130 a hombres y 2 a personas no binarias. El año de mayor cobertura fue 2020, con 48,994 beneficiarios, en plena pandemia de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro de Desempleo nació en 2007, durante la administración del entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, y se instituyó como programa de gobierno el 28 de agosto de 2008 con base en la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Desde entonces opera de forma ininterrumpida como referente nacional en protección social para trabajadores desocupados.

A lo largo de los años, el programa amplió su alcance de forma progresiva. En 2010 incorporó a migrantes repatriados; en 2013, a personas preliberadas y liberadas de centros de reclusión; en 2014, a mujeres despedidas por embarazo; en 2015, a comunidades indígenas y pueblos originarios; en 2016, a defensores de derechos humanos y periodistas desplazados; y en 2022, a personas despedidas por discriminación.

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Desde su creación hasta 2025, el programa ha entregado 551,690 apoyos en total: 298,559 a mujeres, 253,130 a hombres y 2 a personas no binarias. El año de mayor cobertura fue 2020, con 48,994 beneficiarios, en plena pandemia de COVID-19.

Para 2026, el programa opera con un presupuesto de $86,651,000 pesos y tiene como meta beneficiar a 7,494 personas, de las cuales al menos el 55% serán mujeres, en congruencia con la política de igualdad sustantiva del Gobierno capitalino.

Quién puede solicitarlo y qué excluye el programa

Larga fila de personas en una calle con edificios, un autobús rosa que dice CDMX y el monumento del Ángel de la Independencia. Las personas sostienen papeles.
En ambas modalidades quedan excluidos quienes reciban pensiones, jubilaciones, subsidios o cualquier otro apoyo del Gobierno capitalino con un monto similar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro de Desempleo se divide en dos modalidades. El Programa “Seguro de Desempleo” atiende a la población general: personas de entre 18 y 64 años con 9 meses, residentes en alguna de las 16 alcaldías de la capital, que hayan trabajado al menos seis meses en el sector formal durante los dos años previos a la solicitud.

El Componente “Seguro de Desempleo del Bienestar” atiende a grupos de atención prioritaria y emergente, entre ellos: migrantes repatriados, personas huéspedes de otras nacionalidades, refugiados, preliberados y liberados de centros de reclusión, personas despedidas por discriminación, comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas desplazados, víctimas de delitos o violencia, trabajadores agrícolas afectados por siniestros, y locatarios de mercados públicos afectados por obras o siniestros.

En ambas modalidades quedan excluidos quienes reciban pensiones, jubilaciones, subsidios o cualquier otro apoyo del Gobierno capitalino con un monto similar. El programa general puede aprovecharse hasta dos veces en toda la vida laboral, con un intervalo mínimo de dos años entre cada solicitud. Los grupos de atención prioritaria, en cambio, solo pueden acceder una vez en toda su vida.

Cuánto paga y cuándo llega el dinero

El apoyo equivale al monto mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026: $3,566.22 pesos por hasta tres ocasiones, para un total máximo de $10,698.66 pesos por beneficiario.

El primer depósito se libera dentro de los 15 días naturales posteriores a la publicación del padrón de beneficiarios, mediante transferencia bancaria. La fecha exacta varía según el momento en que se apruebe cada solicitud.

Para recibir el segundo y tercer pago, los beneficiarios de la población general deben acreditar dos requisitos de permanencia: cuatro postulaciones a vacantes de empleo —dos de ellas enviadas en formato digital dentro de los primeros siete días hábiles tras recibir el primer apoyo— y la acreditación de dos cursos de capacitación con calificación mínima de 8.0 y 100% de avance. Los grupos de atención prioritaria y emergente están exentos de estos requisitos.

Además del apoyo económico, la STyFE canaliza a los beneficiarios a la Agencia de Empleo “Tecpantli Icpac” y al área de vinculación laboral, para promover su reincorporación al mercado formal a través de bolsas de trabajo y ferias de empleo.

Documentos que debes reunir

Seis hombres en un banco, algunos leyendo periódicos, otros con teléfonos. Un hombre de pie con un cartel: Necesito Trabajo. Al fondo, la Catedral Metropolitana y dos banderas de México.
El proceso inicia con la creación de una cuenta en la plataforma Llave CDMX en llave.cdmx.gob.mx, que requiere correo electrónico y número de teléfono móvil personales. Esta cuenta es personal e intransferible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la población general, los solicitantes deben cargar en formato PDF o JPG:

  • Credencial para votar vigente del INE con domicilio en CDMX, escaneada por ambos lados
  • CURP (debe coincidir con la del INE)
  • Documento que acredite la pérdida del empleo: Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS —con antigüedad máxima de 15 días naturales, descargable en serviciosdigitales.imss.gob.mx— o Expediente Electrónico Único del ISSSTE, descargable en oficinavirtual.issste.gob.mx. Quienes no cuenten con seguridad social pueden presentar constancia laboral en hoja membretada, demanda laboral o convenio ante autoridad competente
  • Carta Compromiso (se descarga de la plataforma)
  • Carta Bajo Protesta de Decir Verdad (se descarga de la plataforma)

Los grupos de atención prioritaria requieren, además, el oficio de canalización emitido por la dependencia correspondiente según su situación: el Instituto Nacional de Migración (INM) para migrantes y repatriados; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para refugiados; el Instituto de Reinserción Social para preliberados y liberados; el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) para personas despedidas por discriminación; y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) para comunidades indígenas, entre otras instancias.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El proceso inicia con la creación de una cuenta en la plataforma Llave CDMX en llave.cdmx.gob.mx, que requiere correo electrónico y número de teléfono móvil personales. Esta cuenta es personal e intransferible.

Con la cuenta activa, el solicitante debe descargar y firmar la Carta Compromiso y la Carta Bajo Protesta de Decir Verdad desde segurodedesempleo.cdmx.gob.mx, digitalizar toda la documentación y presentar su solicitud en la plataforma oficial: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo.

Al completar el registro, el sistema genera un folio único. La STyFE tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir respuesta. Los folios aprobados se publican en segurodedesempleo.cdmx.gob.mx y en trabajo.cdmx.gob.mx.

El trámite es completamente gratuito. Quienes requieran orientación pueden acudir a las oficinas centrales de la STyFE en Calzada San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, o comunicarse al 55 5709 3233 y 55 5038 0200, opción 6. Las quejas y aclaraciones también se atienden en segurodedesempleo@cdmx.gob.mx.

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