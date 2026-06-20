Megaoperativo en CDMX: 14 mil policías toman las calles este Día del Padre

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) patrullan una concurrida calle en la alcaldía Álvaro Obregón, manteniendo la vigilancia en esta zona urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

14 mil 197 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) patrullan las 16 alcaldías de la capital desde este viernes 19 de junio, en un operativo que se extiende hasta el domingo 21 para cubrir los festejos del Día del Padre.

El dispositivo arrancó en las primeras horas de ayer y concluirá al cierre del domingo, a fin de garantizar la integridad física y patrimonial de quienes salgan a celebrar durante ese fin de semana.

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Un despliegue de tierra, aire y urgencias médicas

Los efectivos en campo cuentan con el respaldo de mil 091 vehículos y 15 motopatrullas para cubrir recorridos en colonias de toda la ciudad. Cinco grúas completan el esquema de vialidad ante la previsible saturación de estacionamientos y vías de acceso a zonas comerciales.

En materia de atención médica, el operativo integra 25 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realiza sobrevuelos de prevención sobre las zonas de mayor concentración de personas.

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Foto: SSC

¿Dónde se concentra la vigilancia?

Los policías refuerzan su presencia en plazas comerciales, restaurantes, parques y centros deportivos, que concentran la mayor afluencia durante esta fecha. Teatros, hoteles y cementerios también forman parte de los puntos priorizados por la corporación.

La lógica del operativo responde a un patrón conocido: el Día del Padre detona un repunte en la actividad comercial y el movimiento vehicular en prácticamente todas las alcaldías de la capital. La SSC anticipa ese flujo con patrullajes específicos en cada demarcación.

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Los centros de monitoreo entran en acción

Los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) comenzaron a monitorear la ciudad a través de las cámaras de videovigilancia desde el inicio del dispositivo. Su función es detectar incidentes en tiempo real y notificar al personal en campo para una respuesta inmediata.

Este esquema de vigilancia tecnológica complementa el trabajo de los uniformados en calle. La combinación de monitoreo remoto con presencia física busca reducir los tiempos de reacción ante cualquier eventualidad.

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La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

Vialidad, el otro frente del operativo

Los elementos adscritos a la Subsecretaría de Control de Tránsito ejecutan acciones paralelas para garantizar la movilidad peatonal y vehicular en toda la ciudad. La SSC recomienda no estacionar vehículos en lugares no autorizados y respetar el Reglamento de Tránsito para evitar sanciones y no obstruir la circulación.

El llamado cobra especial relevancia en zonas de alta concentración como centros comerciales y corredores gastronómicos. Un vehículo mal estacionado puede generar cierres de carril que afecten a miles de personas durante uno de los fines de semana de mayor movimiento del año.

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¿Cómo comunicarse con la SSC durante el operativo?

Para solicitudes de auxilio o información sobre alternativas viales, la SSC habilitó sus cuentas en X, Facebook y TikTok. El Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) también están disponibles para atender reportes ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

La SSC recomienda a los capitalinos reportar cualquier incidente a través de esos canales antes de recurrir a vías presenciales. La respuesta desde los centros de monitoreo permite orientar a los efectivos más cercanos al punto de la contingencia.

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El operativo de la SSC no es el único dispositivo activo durante este fin de semana. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegó su propio operativo de verificación del 19 al 21 de junio en todo el país para prevenir abusos de precios e incumplimiento de promociones en establecimientos comerciales.

Ambos dispositivos coinciden en la misma ventana de tiempo y apuntan a los mismos espacios: restaurantes, tiendas departamentales, vinaterías y centros de entretenimiento. La coordinación entre seguridad pública y protección al consumidor configura un esquema de cobertura más amplio para los festejos del domingo.

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