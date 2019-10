“Los payasos en su Facebook suben una transmisión en vivo a las 10:30, su mamá de la niña y yo ya reconocimos las voces. Dicen : ¿vamos bien sobrina? y el otro como que murmura y ellas se empiezan a reír, entonces no sabemos que es lo que hacen para que ellas se empiezan a reír. Van en el auto porque en el video se ve el tablero no sé si las hayan drogado, no sé”.