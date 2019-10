"No sabemos si en ese momento ellos las contactaron a ellas o ellas a ellos, no sabemos. Los payasos en su Facebook suben una transmisión en vivo a las 10:30 de la noche, su mamá de la niña y yo ya reconocimos las voces, dicen vamos bien sobrina y ellas, no sé el otro, como que murmura y ellas se empiezan a reír, no sabemos qué es lo que hacen para que ellas se empiecen a reír, van en el auto porque en el video se ve el tablero, no sé si las hayan drogado, no sé”, dijo Jenny Itzel Lara García, madre de desaparecida que aseguró reconocer la voz de una de las jóvenes en la transmisión en vido de la red social de los payasos.