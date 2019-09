“Cuando piensas en eso, y por eso quiero agradecerle a México, 27.000 soldados tienen (desplegados), pero piensen en lo malo que es eso, cuando tenemos que usar a México porque los demócratas no arreglan nuestro roto sistema de migración, que está roto. Necesitamos de sus votos y si no tenemos sus votos no podemos hacerlo", agregó Trump.