“(Migrantes) que ahora están terminando el proceso de catch and release, si no tienen un reclamo de miedo creíble, serán deportados, pero si tienen un reclamo de miedo creíble, podrán esperar bajo el MPP en México, por lo que no se mantendrán en el lado estadounidense de la frontera”, explicó el director de DHS sobre las familias migrantes centroamericanas, de acuerdo con la cadena Univisión.