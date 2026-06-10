México

Influencer mexicana utiliza sus ganancias en Onlyfans para tapar baches y desata debate en redes

Cristina Solano aseguró que parte del dinero que obtiene en plataformas para adultos lo destina a mejorar calles de su comunidad

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Su peculiar iniciativa acumuló miles de reproducciones y abrió una discusión sobre responsabilidad social y participación ciudadana.

Las redes sociales han sido escenario de innumerables historias virales, pero pocas tan inusuales como la protagonizada por Cristina Solano, una influencer de OnlyFans que decidió invertir parte de sus ingresos en la compra de bolsas de asfalto para tapar baches en calles de su comunidad.

La creadora de contenido compartió recientemente un video que rápidamente comenzó a circular en diversas plataformas digitales. En las imágenes aparece realizando trabajos para cubrir un desperfecto en la vialidad, una situación que llamó la atención de miles de usuarios debido al origen de los recursos utilizados para adquirir el material.

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Lejos de ocultarlo, la propia influencer explicó que el dinero empleado para esta actividad proviene de las ganancias que obtiene en su cuenta de OnlyFans, plataforma donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores.

La creadora de contenido compartió un video donde muestra cómo invierte sus ingresos en beneficio de la comunidad.
La creadora de contenido compartió un video donde muestra cómo invierte sus ingresos en beneficio de la comunidad.

Durante el video, Solano explicó las razones que la llevaron a emprender esta iniciativa y reflexionó sobre la percepción que muchas personas tienen respecto a quienes generan ingresos a través de plataformas digitales.

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“Parte del dinero que gano en mi página azul termina aquí, tapando baches”.

La declaración rápidamente se volvió viral y generó una amplia conversación en internet. Mientras algunos usuarios reconocieron su esfuerzo por atender un problema cotidiano que afecta a automovilistas y peatones, otros cuestionaron que ciudadanos particulares tengan que asumir tareas relacionadas con el mantenimiento urbano.

A pesar de las críticas, la influencer defendió su decisión y sostuvo que su actividad económica es completamente legal. Además, recordó que cumple con sus obligaciones fiscales como cualquier otra persona que obtiene ingresos por su trabajo.

La joven explicó que, una vez cubiertos sus compromisos, decidió utilizar una parte de sus recursos para contribuir a mejorar una zona que considera importante para los habitantes del lugar.

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Otra de las frases que más repercusión tuvo en redes sociales fue cuando habló sobre el resultado de la acción más allá del origen del dinero.

“Los baches no preguntan quién compró el material”.

Esa afirmación fue retomada por miles de usuarios, quienes debatieron sobre si las acciones comunitarias deben valorarse por su impacto o por la procedencia de los recursos utilizados para llevarlas a cabo.

La discusión se extendió durante horas en diversas plataformas. Algunos internautas consideraron que la iniciativa representa un ejemplo positivo de participación ciudadana, mientras que otros insistieron en que la reparación de calles debería corresponder exclusivamente a las autoridades municipales.

Más allá de la polémica, el video siguió acumulando reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron que, independientemente del debate, la acción consiguió poner nuevamente sobre la mesa el problema de los baches, una de las principales quejas de conductores en distintas ciudades del país.

Mientras algunos usuarios aplaudieron su iniciativa, otros señalaron que esa labor corresponde a las autoridades.
Mientras algunos usuarios aplaudieron su iniciativa, otros señalaron que esa labor corresponde a las autoridades.

Como parte de la grabación, Cristina Solano también decidió tomarse el momento con humor y compartió una improvisada canción relacionada con la actividad que estaba realizando.

“Por la calle la gente va, esquivando un trancazo más. Y yo llego con mi material a taparle su bache ya. Tapando su bacheee”.

La influencer también aprovechó para aclarar que no busca competir ni ser comparada con otros creadores de contenido que han realizado acciones similares en distintas regiones de México. Entre los nombres mencionados por los usuarios aparece El Potro, quien se ha hecho popular en Nuevo León por iniciativas enfocadas en la reparación de vialidades.

Cristina Solano defendió el origen de sus ingresos y explicó por qué decidió utilizarlos para mejorar vialidades.
Cristina Solano defendió el origen de sus ingresos y explicó por qué decidió utilizarlos para mejorar vialidades.

Al finalizar el video, Solano envió un mensaje dirigido a quienes buscan generar cambios positivos en sus comunidades.

“Y recuerda, porque si yo puedo, tú también puedes”.

La historia de Cristina Solano continúa generando conversación en redes sociales. Mientras algunos celebran que una influencer de OnlyFans destine parte de sus ingresos a mejorar espacios públicos, otros mantienen abierto el debate sobre quién debe asumir este tipo de responsabilidades. Lo cierto es que su iniciativa logró captar la atención de miles de personas y convertir un simple bache en uno de los temas más comentados de internet.

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