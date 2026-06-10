Supersticiones, promesas y estadios llenos: por qué el futbol se parece cada vez más a una religión

Futbol como religión

El futbol trasciende su papel como simple deporte o espectáculo para convertirse en un fenómeno social y simbólico de gran alcance. Desde una mirada antropológica, se revela como un espacio donde convergen creencias, rituales, símbolos y sentimientos de identidad colectiva. Alrededor de este juego, millones de personas articulan formas de pertenencia y construyen significados que marcan su vida cotidiana.

Este deporte comparte características tradicionalmente asociadas a la religión, aunque no se considere una práctica de este tipo. En palabras de Miguel Lisbona Guillén, investigador del CIMSUR de la UNAM, los seres humanos recurren a símbolos y ritos para organizar la experiencia y encontrar sentido en lo que los rodea. Así, se convierte en un escenario privilegiado para la expresión en la sociedad contemporánea.

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Asimismo, estas prácticas no se limitan al estadio o al partido; también aparecen en rutinas personales, cábalas, promesas y gestos individuales que buscan dar certidumbre ante la incertidumbre de la competencia. Por tanto, es uno de los ámbitos donde la capacidad humana de simbolizar y crear comunidad se manifiesta con más fuerza.

El ritual futbolístico: cábalas, promesas y pertenencia

El especialista señala que los rituales sociales no pertenecen solo al ámbito religioso. Saludos, celebraciones, festividades y costumbres cotidianas estructuran la vida social y permiten a las personas orientarse en la colectividad. El futbol genera rutinas muy significativas como reunirse con amigos cada fin de semana hasta portar camisetas, seguir cábalas o prometer acciones si ocurre determinado resultado.

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La dimensión de estas prácticas se expresa por medio de colectivos o de forma personal. Aficionados y jugadores recurren a objetos, oraciones, recorridos o gestos considerados de buena suerte, con la esperanza de influir en el marcador. Otros prometen hacer peregrinaciones, tatuajes o donaciones si su equipo gana. Aunque puedan parecer irracionales, estas acciones reflejan una búsqueda universal de seguridad emocional frente a lo incierto.

Este tipo de comportamientos no es exclusivo de este deporte. Enfrentar exámenes, emprender viajes o afrontar situaciones inciertas suele ir acompañado de rituales, bendiciones o palabras de aliento. Evidencia cómo las acciones contribuyen a fortalecer los vínculos sociales y la identidad colectiva.

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En una ilustración editorial, diversos aficionados al fútbol observan un partido en casa, realizando rituales personales como besar amuletos, atar cintas de la suerte, encender velas y rezar frente a una imagen religiosa de un futbolista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Futbol y religión: símbolos, comunión y esperanza

El paralelismo entre futbol y religión surge de la capacidad de ambos para reunir multitudes y ofrecer experiencias de comunión. Los estadios funcionan como templos modernos donde los seguidores comparten emociones, símbolos y expectativas. Las camisetas, banderas e himnos cumplen funciones similares a los emblemas religiosos: identifican a los miembros de una comunidad y refuerzan su sentido de pertenencia.

Durante los partidos, la pasión colectiva y la esperanza compartida generan momentos de unidad. Personas de orígenes diversos se sienten parte de un mismo grupo, experimentando una comunión efímera pero poderosa. Como en la religión, se alimenta la ilusión de un desenlace favorable, manteniendo viva la esperanza de que el resultado puede transformarse en cualquier instante.

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Su vínculo se hace explícito en ejemplos donde ambas dimensiones se fusionan. El artículo “El Niño Dios va al futbol”, de Lisbona Guillén y Miguel A. Rivera, muestra cómo una imagen religiosa vestida con los colores de la selección mexicana simboliza la unión entre devoción popular, identidad nacional y pasión deportiva.

No se trata de un fenómeno limitado a México o América Latina. En Europa, el expresidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar, relató cómo pidió a la Virgen de Guadalupe el triunfo de España en 2010, y los jugadores visitaron el santuario para agradecer el campeonato. La selección de Croacia, por su parte, asistió a misa antes del Mundial 2026. Estas prácticas, aunque más discretas en algunos contextos, evidencian la universalidad del fenómeno.

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La persistencia del ritual en la era moderna

A pesar de los pronósticos sobre la desaparición de lo ritual y lo religioso ante el avance de la racionalización, la realidad muestra la diversificación de las formas de creencia y pertenencia. Nuevos rituales emergen en torno a la música, el deporte, las comunidades digitales y los movimientos culturales. La necesidad de compartir experiencias y construir identidades colectivas sigue vigente en las generaciones actuales.

El futbol continuará siendo un espacio privilegiado para la expresión de rituales, símbolos y emociones compartidas. La transformación de las formas de participación y consumo deportivo no elimina la necesidad de comunión simbólica. Por el contrario, refuerza su centralidad como escenario de expresión de la vida social.

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