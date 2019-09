El 31 de octubre es la fecha límite para ratificar un acuerdo, o bien para que el Reino Unido abandone la Unión Europea de forma no negociada. El 17 de octubre empezará la reunión del Consejo Europeo en la que el primer ministro del país, Boris Johnson, espera firmar un nuevo acuerdo de salida, con mejores condiciones que las negociadas por Theresa May. Sin embargo, él mismo ha dicho que aunque no aplazará el Brexit.