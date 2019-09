Pedro Martínez Bello, asesor jurídico del bisnieto de Zapata, dijo que el objetivo de la denuncia es impedir que el acta sea vendida a coleccionistas y el temor es fundado, afirmó, porque el Plan de Ayala, cuyo texto es la proclama política del revolucionario, no se encuentra en Morelos y la montura del caballo As de Oros, que montaba Zapata al momento de ser asesinado, lo tenía Sasha Montenegro, ex esposa del ex presidente José López Portillo (1976-1982).