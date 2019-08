No obstante, hay un elemento que los diferencia completamente y es que son conscientes de que el sistema económico y social no está a su favor. Villarreal explicó que ahora los millennial son quienes sostienen los servicios de seguridad para sus padres y abuelos, pero como uno de sus rasgos característicos es que tener hijos no es una prioridad, esto complica el panorama para su vejez.