El bloqueo de dichos activos fue utilizado por la defensa de Robles para en un momento evitar su detención, sin embargo no fue un argumento sólido para que el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, impusiera la prisión preventiva, justificando un riesgo de fuga por parte de la ex funcionaria del ex presidente Enrique Peña Nieto.