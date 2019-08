De acuerdo con el estudio basado (en la investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político), se observa que las instituciones dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.