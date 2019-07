También acusó de que antes de que fuera notificada, ella se enteró de las acusaciones por los medios de comunicación debido a filtraciones de información. "Es inconcebible que se les haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he sido tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía, ni he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación", señaló en el documento.