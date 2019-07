Para el joven que a partir del próximo año escolar estudiará en la Escuela Nacional Preparatoria 9 de la UNAM, las becas que da el gobierno de López Obrador no son una medida para solucionar el problema de la educación en México: "Yo sé que muchos sí lo pueden aprovechar, pero por lo que he visto mucho no lo harán al máximo y, en lugar de gastárselo en sus estudios, lo hacen en cosas que no tienen nada que ver".