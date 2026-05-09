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Metrobús y Metro CDMX operarán con modificaciones para el Día de las Madres

Durante el fin de semana se llevarán a cabo movilizaciones, espectáculos y celebraciones por lo que se recomienda tomar precauciones

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Metro CDMX
Autoridades advierten a los ciudadanos sobre estos movimientos para prevenir sus viajes. (Metro CDMX)

Este fin de semana habrá modificaciones temporales en el transporte público de la Ciudad de México, principalmente para este Día de las Madres. El Metrobús y el Metro CDMX cambiarán su operación habitual en algunas líneas. Estas alteraciones afectarán a miles de usuarios que transitan diariamente por la capital.

Las medidas anunciadas tendrán un efecto inmediato en la movilidad y la planeación de los traslados de quienes utilizan el transporte público en la capital. Los cambios, distribuidos entre el sábado y el domingo, obligan a los usuarios a considerar rutas alternas, usar servicios de respaldo como RTP y prever posibles retrasos, tanto por remodelaciones como por el evento deportivo en curso.

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El transporte público anunció esta ampliación de servicio a través de sus redes sociales oficiales.
Metrobús de CDMX ofrecerá horario especial para apoyar a deportistas. (Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo quedaron los horarios para el MB?

Las autoridades capitalinas señalan que el evento deportivo agendado para este domingo genera la suspensión temporal de Metrobús en varias zonas céntricas. En la Línea 3, no habrá servicio en Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas; la operación será normal solamente entre Tenayuca y Buenavista, y entre Cuauhtémoc y Pueblo Santa Cruz Atoyac.

En el caso de Línea 4, el servicio no estará disponible entre Buenavista y Bellas Artes (Ruta Norte) ni entre Buenavista y Amajac (Ruta Sur). Sí funcionarán los recorridos de Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente, así como de Defensoría Pública a San Lázaro, Terminal 1 y Terminal 2.

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Por lo que respecta a la Línea 7, la suspensión se aplicará de Campo Marte a Glorieta Violeta. Los trayectos de Garibaldi a Hospital Infantil e Indios Verdes seguirán funcionando sin cambios.

En estos tres casos, la suspensión durará aproximadamente tres horas; a partir de las 8 de la mañana se espera que el servicio se restablezca por completo y los recorridos puedan realizarse sin restricción.

Foto: X/@MetrobusCDMX.
Los eventos deportivos se llevan a cabo, en gran parte de las ocasiones, en las primeras horas de funcionamiento del MB. (Foto: X/@MetrobusCDMX)

Así operará el STC

El Metro CDMX mantiene cierres parciales que están relacionados con las obras de remodelación de cara al Mundial 2026. En la Línea 2, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, tres estaciones siguen cerradas al ascenso y descenso de pasajeros.

Cabe precisar que en Portales y Nativitas no hay servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), mientras que en San Antonio Abad sí existen opciones de movilidad tras el cierre de Chabacano y Viaducto, cuyos horarios ahora son especiales.

El respaldo de RTP comienza a operar a partir de las 20:00 horas del sábado y estará disponible el domingo entre 7:00 y 24:00 horas, en respuesta al cierre de las estaciones antes mencionadas.

En la Línea 7 de Metro, la estación Auditorio permanece sin servicio de ascenso o descenso por las obras de remodelación. Hasta ahora, las autoridades no han habilitado rutas alternas para compensar esta situación.

El STC pidió a sus usuarios planear rutas alternas para evitar contratiempos. (X/@MetroCDMX)
El STC pidió a sus usuarios planear rutas alternas para evitar contratiempos. (X/@MetroCDMX)

CDMX vivirá un complicado fin de semana

Se advierte también que si se presentan lluvias durante estos días, la circulación de trenes podría verse afectada debido a la aplicación de la llamada “marcha de seguridad”. Además, las autoridades recuerdan a los usuarios que accidentes o imprevistos pueden causar interrupciones adicionales, por lo que recomiendan consultar continuamente el estatus de servicio para planificar viajes.

Mientras avanzan los trabajos de remodelación y transcurren actividades deportivas de alto impacto, las autoridades buscan reducir las molestias para los usuarios y garantizar la continuidad operativa. Los ajustes pretenden mantener la seguridad y responder con flexibilidad a las necesidades de una ciudad en transformación constante.

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