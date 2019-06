El tuit fue respondido por el escritor Julián H. así: "Yo estaba ahí. Esto sucedió en mi casa. Al principio no entendí lo que pasaba, luego I. me explicó y me disculpé con ella, pero no le di la importancia debida. Tampoco se lo mencioné a nadie; pero puedo corroborar que es cierto. Lo lamento".