Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán su pago de mil 900 pesos del lunes 08 al viernes 12 de junio

El monto para familias de continuidad es de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria a partir del segundo inscrito en ese nivel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que apoya económicamente a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en escuelas públicas de educación básica.

Su objetivo es fomentar la permanencia escolar y la conclusión de estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El programa se extendió a primaria en 2026, mientras que los estudiantes de secundaria lo reciben desde 2025.

Los pagos se realizan por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar que reciben las familias beneficiarias.

Los pagos se realizan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar que reciben las familias beneficiarias. (Foto: gobierno de México)

Los recursos se entregan en cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar; julio y agosto no se consideran por ser periodo vacacional.

Las familias de continuidad —aquellas incorporadas al programa en 2025 o antes— reciben 1,900 pesos mexicanos bimestrales por familia, más 700 pesos mexicanos adicionales por cada estudiante de secundaria a partir del segundo inscrito en ese nivel.

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Las familias con hijas o hijos en primaria que se incorporaron de manera nueva en 2026 reciben un único pago anual de 2,500 pesos mexicanos por alumno.

La beca es compatible con apoyos de otro tipo, pero no con becas federales del mismo fin

Para recibir la Beca Rita Cetina, la familia debe tener al menos una hija o hijo inscrito en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada.

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Los interesados tampoco deben recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

La beca se entrega en cinco bimestres durante el ciclo escolar; julio y agosto no se consideran por ser periodo vacacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí es compatible con becas de excelencia, deportivas, estatales, locales o privadas, siempre que tengan un objetivo distinto.

La beca forma parte del sistema de apoyos del artículo 4° de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar la educación mediante un sistema de becas para todos los niveles de educación pública, con prioridad a las familias en condición de pobreza.

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Quiénes recibirán el depósito de mil 900 pesos del 8 al 12 de junio

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, publicó en su perfil oficial de Facebook el calendario de pagos del bimestre mayo-junio 2026 para los beneficiarios de Continuidad de la Beca Universal Rita Cetina.

Los depósitos de esa semana se distribuyen según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar:

Lunes 8 de junio: apellidos que inician con la letra M.

Martes 9 de junio: apellidos que inician con las letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 10 de junio: apellidos que inician con la letra R.

Jueves 11 de junio: apellidos que inician con la letra S.

Viernes 12 de junio: apellidos que inician con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

El calendario de pagos mayo-junio aplica únicamente para beneficiarios de continuidad. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Los beneficiarios cuyos apellidos inician con las letras A y B recibieron su depósito el lunes 1 de junio. La letra C correspondió al martes 2. Las letras D, E y F al miércoles 3. La letra G al jueves 4, y las letras H, I, J, K y L al viernes 5.

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Quién fue la figura histórica que da nombre a la beca

Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908) fue una maestra, escritora y feminista yucateca precursora en la educación de las mujeres en México.

Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y La Siempreviva, una escuela en Yucatán que integraba una sociedad científica, una revista escrita y administrada por mujeres, y un proyecto cultural de promoción de la educación femenina.

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En 2026, la beca se extendió al nivel primaria; las y los estudiantes de secundaria la reciben desde 2025. (Foto: gobierno de México)

Como directora del Instituto Literario para Niñas, influyó en generaciones de líderes sociales femeninas y su participación en la educación la posicionó como precursora del feminismo en México.