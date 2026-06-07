Perro caramelo: la razón por la que su reconocimiento como raza mexicana genera debate

Fue reconocido simbólicamente como una raza mexicana emblemática por autoridades ambientales del Estado de México

El llamado “perro caramelo”, conocido también como “perro amarillo” por el color de su pelaje, se ha convertido en protagonista de un intenso debate en México luego de que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) lo incluyera entre las especies caninas representativas del país, junto a razas históricas como el xoloitzcuintle, el chihuahua y el calupoh.

La decisión fue presentada como una estrategia para promover la adopción responsable y combatir los estigmas que suelen acompañar a los perros mestizos que viven en situación de abandono. Sin embargo, la medida también despertó cuestionamientos entre especialistas que consideran que el reconocimiento carece de sustento científico.

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Para muchos mexicanos, el perro caramelo representa una figura familiar. Es común verlo en calles, parques y comunidades urbanas y rurales. Su imagen se ha convertido en un símbolo de resiliencia y compañía, además de reflejar una realidad que afecta a millones de animales en el país: el abandono.

¿Qué es realmente un perro caramelo?

A diferencia de las razas caninas reconocidas oficialmente, el perro caramelo no cuenta con un linaje definido. El término se utiliza de manera popular para describir a perros mestizos de tonalidades amarillas, miel o café claro, que son resultado de múltiples cruces entre distintas razas a lo largo de generaciones.

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Precisamente esa mezcla genética es la que le otorga una enorme diversidad física. Existen perros caramelos de diferentes tamaños, complexiones, tipos de pelaje y temperamentos, lo que dificulta establecer características uniformes que permitan clasificarlos como una raza específica.

El perro caramelo, uno de los mestizos más comunes en México, se ha convertido en símbolo de identidad y adopción responsable, aunque especialistas señalan que no cumple con los criterios científicos para ser reconocido como una raza canina

Su presencia es especialmente común en México, donde se ha convertido en un símbolo de los perros criollos que habitan tanto hogares como espacios públicos.

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Los requisitos científicos para reconocer una raza canina

Luis Eduardo Arozamena Montfort, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, señala que el perro caramelo es un ejemplar mestizo o criollo que no cumple con las condiciones técnicas requeridas para ser reconocido como raza.

Para que un grupo de perros obtenga esta categoría es necesario demostrar estabilidad genética y hereditaria a lo largo del tiempo. Además, deben existir programas de reproducción controlada y estándares claramente definidos.

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El reconocimiento formal de una raza suele ser un proceso complejo que puede extenderse durante décadas. Organismos especializados como la Federación Canófila Mexicana y la Federación Cinológica Internacional exigen evidencia científica, registros genealógicos y análisis genéticos que respalden la existencia de características estables.

La importancia de los estándares en las razas caninas

Las razas no se definen únicamente por su apariencia física. También deben cumplir una función zootécnica específica, es decir, una tarea para la que fueron desarrolladas históricamente.

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Algunas razas fueron creadas para la caza, otras para el pastoreo, la guardia, el trabajo o la compañía. En cada caso se establecen parámetros detallados sobre la estructura corporal, el tamaño, la forma de la cabeza, las extremidades, el pelaje y el comportamiento.

Estas características deben mantenerse de manera consistente entre generaciones. Según especialistas, esa uniformidad no existe en el perro caramelo debido a la amplia diversidad genética que caracteriza a los ejemplares mestizos.

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El abandono animal detrás del fenómeno del perro caramelo

Más allá de la discusión científica, el reconocimiento del perro caramelo ha servido para visibilizar uno de los principales problemas de bienestar animal en México: la sobrepoblación de perros en situación de calle.

Miles de animales son abandonados cada año, mientras que una parte importante de la población canina vive fuera de un hogar. Esta situación suele estar relacionada con la falta de esterilización, la reproducción no controlada y la ausencia de una cultura sólida de tenencia responsable.

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Por ello, autoridades y organizaciones protectoras impulsan campañas de adopción, esterilización y educación ciudadana para reducir el número de perros abandonados.

El perro caramelo, uno de los mestizos más comunes en México, se ha convertido en símbolo de identidad y adopción responsable, aunque especialistas señalan que no cumple con los criterios científicos para ser reconocido como una raza canina

¿Existe el riesgo de invisibilizar a otros perros mestizos?

Algunos especialistas consideran que convertir al perro caramelo en el principal símbolo de los perros criollos podría generar una representación incompleta de la realidad.

Aunque este tipo de perro se ha vuelto especialmente popular en redes sociales y campañas de adopción, existen numerosos mestizos con características distintas que también enfrentan situaciones de abandono y vulnerabilidad.

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Desde esta perspectiva, centrar la atención únicamente en el color del pelaje podría generar una jerarquización simbólica que no refleja la diversidad de los perros mestizos presentes en el país.

Entre el símbolo cultural y la evidencia científica

El caso del perro caramelo muestra cómo un mismo fenómeno puede interpretarse desde distintas perspectivas. Para millones de personas representa un ícono de la identidad urbana mexicana y un recordatorio de la importancia de adoptar animales sin importar su origen.

Sin embargo, para la comunidad científica, el reconocimiento de una raza requiere criterios objetivos que van mucho más allá del afecto popular o de la identificación cultural.

Mientras continúa el debate, especialistas coinciden en un aspecto fundamental: independientemente de que sea considerado o no una raza, el perro caramelo ha logrado poner en el centro de la conversación temas urgentes como la adopción responsable, la esterilización y el bienestar de millones de perros que viven en las calles de México.