México

Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes”

El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto

Guardar
Google icon
Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes” (Instagram/ Peso Pluma)
Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes” (Instagram/ Peso Pluma)

Kenia Os, cantante sinaloense, vivió un momento de tensión al llegar a México después de días marcados por rumores sobre el final de su relación con Peso Pluma. El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto.

El desencuentro, ocurrido el pasado viernes 5 de junio del 2026, se produce cuando la intérprete de arribó al aeropuerto y optó por no dar declaraciones sobre su situación sentimental.

PUBLICIDAD

Durante el cruce con reporteros y su equipo de seguridad, Kenia Os recibió un golpe accidental en el cuello. Ante lo sucedido, la artista responsabilizó a la prensa y denunció un trato agresivo.

En redes sociales, Kenia Os difundió un mensaje dirigido a sus seguidores y medios de comunicación: “No estoy lista para hablar de mi vida personal. Les pido respeto”. Su declaración buscaba frenar la presión mediática originada por la ahora confirmada ruptura con Doble P.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto (Captura)
El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto (Captura)

Rumores de ruptura y tensión con los medios

Los rumores sobre la separación crecieron tras un concierto en Monterrey, donde Kenia Os se muestra vulnerable en el escenario. Durante su presentación, la cantante afirma: “Estoy muy feliz con el show de ayer. Fue uno de los mejores shows de mi carrera. Bailé, lo di todo. Me tiré por el piso”. Sin embargo, evita mencionar a Peso Pluma o abordar directamente los comentarios sobre su vida amorosa.

La atención mediática se intensifica luego de que la artista ignora preguntas de la prensa en su estancia en España. Al regresar a México, la presencia de periodistas es aún mayor y el ambiente se torna tenso. El intercambio de empujones entre reporteros y el equipo de seguridad termina en el golpe físico que Kenia Os denuncia públicamente.

En su declaración, la cantante expresa: “Son ustedes”. El mensaje apunta directamente a los medios por lo que considera una agresión en medio de su llegada al país.

Peso Pluma y Kenia Os confirman la ruptura

Un día después del incidente, Kenia Os y Peso Pluma confirman el fin de su relación sentimental con un comunicado publicado en sus redes sociales. El mensaje, firmado como “Kenia & Hassan”, explica que la ruptura es una decisión mutua tomada “con amor, respeto y en los mejores términos”.

Los artistas agradecen el apoyo de sus seguidores y solicitan privacidad: “Pedimos comprensión y respeto para llevar este proceso personal”. Ambos mantienen imágenes juntos en sus redes, reforzando la idea de una separación sin conflictos públicos.

Una mujer de cabello oscuro y gafas de sol sonríe mientras abraza por detrás a un hombre con sudadera roja y gorra, ambos posando frente a un avión
Kenia Os abraza a Peso Pluma mientras posan para una foto casual, avivando las especulaciones sobre su relación. (Redes sociales)

Cronología de los hechos recientes

Los eventos que rodean la ruptura se desarrollan en pocos días. Primero, Kenia Os se presenta en Monterrey, donde muestra señales de desgaste emocional. Después, la prensa busca declaraciones sobre su relación con Peso Pluma en diferentes ciudades, sin éxito.

La situación llega a su punto más crítico en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando ocurre el incidente físico. El episodio genera debate sobre los límites del trabajo periodístico y la privacidad de los artistas.

Por último, el comunicado conjunto de Kenia Os y Peso Pluma ofrece una versión oficial sobre su separación, aunque evita detalles sobre las causas o el futuro de ambos intérpretes.

Temas Relacionados

Kenia OsPeso Plumamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Orlando “N” presuntamente contaba con una ficha roja de la Interpol al ser requerido por las autoridades de El Salvador

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

¿Adiós al USICAMM y pensiones sin bancos privados? Esto es lo que el gobierno propone a la CNTE

El gobierno federal presentó este domingo una ruta para crear una aseguradora pública que saque a los maestros del sistema bancario privado

¿Adiós al USICAMM y pensiones sin bancos privados? Esto es lo que el gobierno propone a la CNTE

De escoltas armados a investigaciones penales: Fernando Flores y otros alcaldes del Estado de México bajo investigación

El alcalde de Metepec quedó bajo revisión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Estado de México tras irrumpir en un club deportivo con personal de seguridad fuertemente armado

De escoltas armados a investigaciones penales: Fernando Flores y otros alcaldes del Estado de México bajo investigación

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Un error de producción en el estadio Kyle Field, en Texas, provocó que sonara el éxito de la cantante mexicana en lugar del himno nacional argentino

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.4 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio: aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero

Qué cantidad debía Paco Stanley al crimen organizado y cómo ese número selló su destino

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

ENTRETENIMIENTO

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación

Julieta Venegas veta “La niña futbolista” tras ola de críticas a todos sus videos en YouTube

Reviven fuerte video de Peso Pluma destrozado en el escenario tras terminar con Kenia Os: “Ya no sonrío”

DEPORTES

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Checo Pérez finaliza en el Top 10 a falta de posible sanción en el Gran Premio de Mónaco

Así fueron los resultados de Panamá en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

España vs Perú en el Estadio Cuauhtémoc: dónde, a qué hora y cómo ver desde México partido amistoso rumbo al Mundial 2026

“El mundial es la menstruación que nos da a los hombres cada 4 años”: el polémico mensaje que genera indignación