Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes” (Instagram/ Peso Pluma)

Kenia Os, cantante sinaloense, vivió un momento de tensión al llegar a México después de días marcados por rumores sobre el final de su relación con Peso Pluma. El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto.

El desencuentro, ocurrido el pasado viernes 5 de junio del 2026, se produce cuando la intérprete de arribó al aeropuerto y optó por no dar declaraciones sobre su situación sentimental.

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Durante el cruce con reporteros y su equipo de seguridad, Kenia Os recibió un golpe accidental en el cuello. Ante lo sucedido, la artista responsabilizó a la prensa y denunció un trato agresivo.

En redes sociales, Kenia Os difundió un mensaje dirigido a sus seguidores y medios de comunicación: “No estoy lista para hablar de mi vida personal. Les pido respeto”. Su declaración buscaba frenar la presión mediática originada por la ahora confirmada ruptura con Doble P.

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El incidente ocurrió un día antes de que ambos artistas confirmaran su separación por medio de un comunicado conjunto (Captura)

Rumores de ruptura y tensión con los medios

Los rumores sobre la separación crecieron tras un concierto en Monterrey, donde Kenia Os se muestra vulnerable en el escenario. Durante su presentación, la cantante afirma: “Estoy muy feliz con el show de ayer. Fue uno de los mejores shows de mi carrera. Bailé, lo di todo. Me tiré por el piso”. Sin embargo, evita mencionar a Peso Pluma o abordar directamente los comentarios sobre su vida amorosa.

La atención mediática se intensifica luego de que la artista ignora preguntas de la prensa en su estancia en España. Al regresar a México, la presencia de periodistas es aún mayor y el ambiente se torna tenso. El intercambio de empujones entre reporteros y el equipo de seguridad termina en el golpe físico que Kenia Os denuncia públicamente.

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En su declaración, la cantante expresa: “Son ustedes”. El mensaje apunta directamente a los medios por lo que considera una agresión en medio de su llegada al país.

Peso Pluma y Kenia Os confirman la ruptura

Un día después del incidente, Kenia Os y Peso Pluma confirman el fin de su relación sentimental con un comunicado publicado en sus redes sociales. El mensaje, firmado como “Kenia & Hassan”, explica que la ruptura es una decisión mutua tomada “con amor, respeto y en los mejores términos”.

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Los artistas agradecen el apoyo de sus seguidores y solicitan privacidad: “Pedimos comprensión y respeto para llevar este proceso personal”. Ambos mantienen imágenes juntos en sus redes, reforzando la idea de una separación sin conflictos públicos.

Kenia Os abraza a Peso Pluma mientras posan para una foto casual, avivando las especulaciones sobre su relación. (Redes sociales)

Cronología de los hechos recientes

Los eventos que rodean la ruptura se desarrollan en pocos días. Primero, Kenia Os se presenta en Monterrey, donde muestra señales de desgaste emocional. Después, la prensa busca declaraciones sobre su relación con Peso Pluma en diferentes ciudades, sin éxito.

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La situación llega a su punto más crítico en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando ocurre el incidente físico. El episodio genera debate sobre los límites del trabajo periodístico y la privacidad de los artistas.

Por último, el comunicado conjunto de Kenia Os y Peso Pluma ofrece una versión oficial sobre su separación, aunque evita detalles sobre las causas o el futuro de ambos intérpretes.

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