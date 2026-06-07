México

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Un error de producción en el estadio Kyle Field, en Texas, provocó que sonara el éxito de la cantante mexicana en lugar del himno nacional argentino

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Ninel Conde, con maquillaje intenso, aretes grandes y un collar, posa a la derecha. Un círculo a la izquierda muestra a futbolistas argentinos y niños en una cancha de fútbol
Un error de producción en el estadio Kyle Field, en Texas, provocó que sonara “Bombón asesino” en lugar del himno nacional argentino. (Instagram: NInel Conde / X: Mariano Orosio)

En principio, Ninel Conde poco o nada tiene que ver con la selección argentina. Sin embargo, el futbol siempre guarda sorpresas y lo que debía ser una ceremonia protocolaria antes del amistoso entre Argentina y Honduras terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día en redes sociales.

Un error de producción en el estadio Kyle Field, en Texas, provocó que sonara “Bombón asesino” en lugar del himno nacional argentino, situación que incluso colocó a Ninel Conde entre las principales tendencias de X.

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Insólito error en el amistoso entre Argentina y Honduras

La confusión ocurrió instantes después de que concluyó el himno hondureño. Los jugadores argentinos, encabezados por Nicolás Otamendi, se preparaban para entonar las estrofas patrias cuando los altavoces comenzaron a reproducir los primeros acordes del popular tema, original del grupo de cumbia de Los Palmeras.

La inesperada melodía generó sorpresa tanto entre los futbolistas como entre los miles de aficionados presentes en las tribunas. Tras varios segundos de desconcierto, los organizadores corrigieron el error y finalmente reprodujeron el himno argentino.

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Aunque la canción pertenece originalmente a Los Palmeras, en México es ampliamente identificada con Ninel Conde gracias a la versión que lanzó en 2006 y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera artística. Por esa razón, el nombre de la actriz y cantante rápidamente comenzó a multiplicarse en las conversaciones digitales.

Ninel Conde, mujer con cabello rubio recogido en coleta, gafas de sol, vestido rojo y negro escotado, collar plateado y aretes grandes, posando al aire libre
Ninel Conde, asociada al tema 'Bombón Asesino', fue tema de conversación en X debido a un error durante el himno nacional argentino en un partido amistoso contra Honduras. (Instagram, X)

Las redes reaccionan al inesperado momento

El incidente provocó una ola de bromas y comentarios entre aficionados de ambos países. Muchos usuarios destacaron lo surrealista de escuchar una cumbia en uno de los momentos más solemnes previos a un encuentro internacional.

Entre las publicaciones más compartidas destacó la del usuario @martindelp, quien escribió: “JAJAJA, En el partido Argentina-Honduras en EEUU pusieron ‘Bombón Asesino’ en lugar del himno argentino por un rato. No descarto para nada sabotaje mexicano ahí”.

Por su parte, la cuenta @Incomodo_GDL_ comentó: “El DJ del estadio puso una cumbia en lugar del himno nacional de Argentina. Tremendo crack”.

La cadena ESPN también se sumó a la conversación al publicar: “¡¡EL INSÓLITO ERROR EN ESTADOS UNIDOS!! En los altoparlantes del estadio, a la hora de entonar el himno argentino, sonó EL BOMBÓN ASESINO de Los Palmeras... ¡Increíble!”

Incluso la cuenta oficial de la selección argentina aprovechó el episodio con humor. Después del partido compartió una fotografía de Lautaro Martínez acompañada por la frase “un bombón asesino”, en referencia al error que marcó la previa del encuentro.

El futbolista Lautaro Martínez de espaldas, con la camiseta azul y blanca número 22, pantalón corto blanco y botines rosas, en un campo de fútbol con un balón
Incluso la cuenta oficial de la selección argentina aprovechó el episodio con humor. (X: @argentina)

De un error de sonido a tendencia internacional

La viralización del momento trascendió el ámbito deportivo y alcanzó al entretenimiento. Durante varias horas, usuarios mexicanos asociaron el incidente con la versión popularizada por Ninel Conde, lo que impulsó nuevamente la circulación de videos, memes y referencias a la cantante.

El episodio ocurrió en plena preparación de las selecciones rumbo a sus próximos compromisos internacionales y terminó convirtiéndose en uno de los bloopers más comentados de la jornada futbolística.

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Conde, nacida el 29 de septiembre de 1976 en Toluca, Estado de México, es una actriz, cantante y modelo que ha desarrollado una de las carreras más mediáticas del entretenimiento mexicano.

Su salto a la fama internacional llegó gracias a su interpretación de “Alma Rey” en la telenovela Rebelde, personaje que la consolidó como una figura popular en América Latina. También participó en producciones como Fuego en la sangre, Mar de amor y diversos formatos de televisión y teatro.

El debut de Ninel Conde como ‘Doña Inés’ alternará funciones con Wendy Guevara en la producción de Alex Gou (IG)
El debut de Ninel Conde como ‘Doña Inés’ alternará funciones con Wendy Guevara en la producción de Alex Gou (IG)

En la música ha incursionado principalmente en los géneros grupero y pop latino. Su álbum El bombón asesino, publicado en 2006, le dio el apodo con el que es reconocida hasta la actualidad y convirtió la canción homónima en uno de los temas más identificados con su trayectoria artística.

A lo largo de casi tres décadas de carrera, Ninel Conde ha mantenido presencia constante en televisión, escenarios y plataformas digitales, donde continúa siendo una de las celebridades mexicanas con mayor reconocimiento público.

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