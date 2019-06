"Me puso su parte en mi boca, yo nunca la abrí, me agarraba y me pegaba para que abriera la boca pero yo pujaba y me quitaba. Me decía: 'Ah no lo vas a hacer'. Después entró otra persona y dijo: 'no mames, déjala ya'. Empezaron a hablar y a decir: 'nos equivocamos, ellas no eran, pero no las podemos dejar si ya las madreamos y nos van a denunciar", escuchó la mujer después de que ya había sido sometida a todo tipo de abusos y violaciones.