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Willer Ditta en la selección Colombia: de ser rechazado por Millonarios a tener posibilidad en la titular para el Mundial

Adrián Magnolli, amigo cercano de Néstor Lorenzo, aseguró que Ditta será titular con la Tricolor en la Copa Mundo, por encima de Jhon Lucumí

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El defensor central colombiano nació el 23 de enero de 1997 en ese municipio colombiano - crédito Azul de Por Vida Cruz Azul

La selección Colombia tiene en sus filas para la Copa del Mundo 2026 un defensor central que marcó historia con Cruz Azul, Willer Ditta, el mismo que fue sorpresa en la inclusión de la nómina de convocados para el torneo y campeón con su equipo en la liga mexicana más reciente.

La sorpresa de Ditta no pasaría solo por su inclusión en la nómina de convocados, pues según ha revelado Adrián Magnolli, íntimo amigo de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, el defensor de 29 años sería titular con la Tricolor en el Mundial 2026. “Yo tengo información de que el muchacho Ditta será el titular, por encima de Jhon Lucumi”, dijo el argentino en As Colombia.

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Ditta decidió quedarse con su mamá tras la separación de su padre y con eso comenzó a jugar los Intercolegiados en la Jagua, César, donde había nacido - crédito Azul de Por Vida Cruz Azul

La historia de Ditta

Ditta pasó parte de su infancia entre Bogotá y La Jagua, Cesar. Tras la separación de sus padres, su padre lo llevó a una escuela de fútbol llamada Real Madrid, donde entrenaba en canchas de arena. En aquella época no era defensor, jugaba como delantero y soñaba con marcar goles.

Más adelante regresó a La Jagua junto a su madre y permaneció allí durante varios años. Fue en competencias intercolegiadas donde comenzó a llamar la atención. Representando a la selección Cesar, un observador de Valledupar detectó sus condiciones y le abrió una puerta que parecía imposible.

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El defensor colombiano reveló que por vivir en Bogotá, y no en la Jagua como la mayoría de su familia, tuvo que crecer sin la compañía de muchos familiares - crédito Azul de Por Vida Cruz Azul

Willer Ditta, selección Colombia: primera convocatoria

Le ofrecieron presentarse a pruebas en Valledupar Fútbol Club, equipo de la segunda división de fútbol profesional en Colombia, pero no tenía recursos para viajar cada fin de semana. Con mucho esfuerzo, él y su madre consiguieron el dinero necesario para intentar cumplir el sueño.

Fue precisamente en esa etapa cuando comenzó la transformación que terminaría convirtiéndolo en defensor central. Primero pasó de delantero a extremo. Después un entrenador le sugirió jugar como volante de primera línea. “Había muchos jugadores en esa posición y le dijeron que podía actuar como central”, recordó Ditta en el podcast Siempre Azul, original de su club Cruz Azul. La propuesta no le gustó. Ditta se molestó y rechazó inicialmente la idea. Sin embargo, terminó aceptando y esa decisión cambió completamente su carrera.

Ditta estuvo cerca de llegar a las divisiones menores de Millonarios, pero cuando pudo el equipo ya no quiso - crédito Willer Ditta/Millonarios
Ditta estuvo cerca de llegar a las divisiones menores de Millonarios, pero cuando pudo el equipo ya no quiso - crédito Willer Ditta/Millonarios

Su evolución llamó la atención hasta el punto de ser convocado a un microciclo de la selección Colombia Sub-15. No obstante, las dificultades económicas seguían siendo una constante. En muchas ocasiones debía desplazarse caminando o en bicicleta porque no tenía dinero para pagar el transporte.

Mientras tanto, la oportunidad de debutar profesionalmente no llegaba. A los 17 años la situación se volvió frustrante. Pasaban los meses, seguía sin jugar y el dinero escaseaba. Su madre veía cómo gran parte de los recursos familiares terminaban destinados al fútbol sin obtener resultados visibles. “Ya estaba estresado porque no me ponían a debutar, y a todos mis compañeros sí”, relató.

Willer Ditta y la posibilidad de jugar en Millonarios

La familia tomó entonces una decisión radical: regresar a La Jagua. Durante cerca de dos meses permaneció allí sin competir profesionalmente. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida deportiva, incluso llegó a pensar seriamente en dejar el fútbol.

En medio de esa incertidumbre apareció una oportunidad que terminó escapándose. Millonarios había mostrado interés en él mientras pertenecía a Valledupar. Sin embargo, cuando la situación contractual cambió y dejó de estar vinculado al club, la opción se cayó. “Cuando terminé mi vinculación con Valledupar, llamé a la persona que me había buscado de Millonarios manifestándome interés por parte de ellos y me dijeron que ya no, que después me llamaban”, confesó. El golpe fue tan duro que Ditta le manifestó a su madre que no quería seguir jugando.

Pero cuando parecía que el sueño terminaba, apareció una persona clave. Pablo Zuleta le consiguió una oportunidad en Junior de Barranquilla y allí encontró algo que hasta entonces no había tenido: estabilidad, el club le ofreció vivienda, transporte y las condiciones necesarias para dedicarse exclusivamente al fútbol.

Willer Ditta y la llegada a Junior de Barranquilla

Le dijeron que no llevara muchas pertenencias porque inicialmente solo se trataba de una prueba. Sin embargo, Ditta viajó convencido de que se quedaría. “Yo decía: ‘Yo no voy a volver, me van a dejar’”, contó. Y así ocurrió. Ni siquiera necesitó una larga evaluación porque ya conocían sus condiciones. Rápidamente fue incorporado a la estructura del club y comenzó a formarse entre Junior y Barranquilla FC.

En aquellos años compartió vestuario con otro joven que también terminaría convirtiéndose en figura de la selección Colombia: Luis Díaz.

Sin embargo, el camino hacia la consolidación tampoco fue sencillo. Serna recordó que el técnico Julio Comesaña no terminaba de confiar en él. “Comesaña no me quería colocar”, explicó. La competencia era tan fuerte que, según contó, el entrenador incluso utilizaba alternativas improvisadas antes que darle una oportunidad al defensor cesarense.

Ditta insistía tanto que bromeaba con Gabriel Fuentes para que dijera que estaba cansado y así quizás pudiera recibir minutos. Finalmente llegó una oportunidad en Copa y fue suficiente. “Era contra Quindío, me puso a jugar porque sí, pero jugué tan bien que desde ahí no me sentó más. Le dijo que lo había sorprendido”, relató Ditta. “De ahí en adelante, comenzó una carrera que hoy me tiene en Cruz Azul, soñando con seguir en la selección Colombia”, agregó. Por ahora, ese sueño se cumple y Ditta es uno de los defensores centrales de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026.

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