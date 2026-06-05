Estos son los signos de alerta de que tienes una larva “come carne” ha infectado una herida

El dolor persistente, la secreción con mal olor, la fiebre y los movimientos bajo la piel pueden indicar una infestación que requiere valoración profesional inmediata para evitar complicaciones mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gusano barrenador, una plaga que afecta a animales de granja y fauna silvestre, representa un riesgo sanitario relevante en México.

Este insecto, cuyas larvas invaden heridas abiertas y destruyen tejido vivo, por lo cual suelen ser llamadas también como “larvas come carne” ha provocado brotes recientes en distintas regiones del país.

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Las autoridades de salud y el sector agropecuario intensifican la vigilancia y las campañas de prevención para contener su avance debido a que ya se han presentado casos en mascotas domésticas e incluso en humanos.

La situación actual exige atención tanto de productores como de la población general para evitar frenar los contagios y proteger la salud animal y la humana.

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La detección del gusano barrenador en la Ciudad de México encendió las alertas sanitarias en la capital.

Estos son los signos de alerta de que tienes una larva “come carne” que ha infectado una herida

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, algunos signos de alerta que pueden indicar la presencia de una larva “come carne” (miasis cutánea) en una herida y los que es importante estar atento, especialmente en comunidades rurales, son las siguientes:

Dolor intenso o molestia persistente en la herida , más allá de lo habitual.

Inflamación, enrojecimiento y aumento de temperatura en la zona afectada.

Presencia de secreción anormal , que puede ser líquida, con mal olor o contener pus.

Movimientos visibles dentro de la herida , como si algo se desplazara bajo la piel.

Aparición de pequeños orificios o túneles en la herida, a través de los cuales a veces se puede observar parte de la larva.

Retraso en la cicatrización o empeoramiento del estado de la herida, en lugar de mejorar.

Fiebre o malestar general, en casos más graves.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio médico para recibir atención especializada y evitar complicaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si sospecho de tener larvas de gusano barrenador en una herida

Si sospechas que tienes larvas de gusano barrenador en una herida, es fundamental actuar de inmediato para evitar complicaciones. Aquí te indico qué hacer:

No intentes extraer las larvas por tu cuenta: Manipular la herida sin el conocimiento adecuado puede empeorar la infección y causar daño adicional.

Cubre la herida: Protege la zona afectada con una gasa limpia y seca para evitar la entrada de más larvas o suciedad.

Evita aplicar remedios caseros: No uses sustancias como alcohol, cremas o aceites sin indicación médica, ya que pueden dificultar la atención profesional.

Busca atención médica lo antes posible: Acude de inmediato a un centro de salud, clínica u hospital. El personal médico evaluará la herida y realizará el procedimiento adecuado para retirar las larvas y tratar la infección.

Sigue las indicaciones del personal de salud: Es probable que te receten antibióticos, analgésicos o cuidados específicos para favorecer la cicatrización y prevenir complicaciones.

Un adulto mayor falleció en Oaxaca, entre sus diagnósticos se encontraba miasis asociada a gusano barrenador. (Europa Press/Infobae México)

La atención oportuna es clave para evitar daños mayores en los tejidos y riesgos para la salud. Ante cualquier duda, consulta con un profesional.