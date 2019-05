"No nos van a intimidar, no nos van a arrinconar y no van a vulnerar a nuestro estado. Michoacán es mucha pieza, es mucho más que un puñado de delincuentes. A Michoacán se le respeta, pero no vamos a permitir atropellos o que pasen por encima de la ley aquellos que solo buscan satisfacer sus perversas actividades", dijo el gobernador del estado, Silvano Aureoles, durante el arranque del Plan de Seguridad para Zamora.