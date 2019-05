Peligraba Woodstock 50, pero la llegada de un nuevo inversor garantiza la reedición del mítico festival en agosto próximo

Oppenheimer & Co. será ahora el principal socio del evento que se desarrollará entre el 16 y el 18 de agosto en Watkins Glen, una pequeña localidad a unos 240 km del sitio del concierto original. Algunos de los nombres: Jay Z, Chance The Rapper, The Killers, Imagine Dragons, Miley Cyrus, Dead & Company y músicos históricos como Carlos Santana, David Crosby y John Fogerty