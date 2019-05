“Acabo de recibir hace menos de una hora una llamada de Mónica García, en la que me dijo que se iba a entregar en la Jefatura de Gobierno, la decisión me causó una gran sorpresa, me agarra con los dedos en la puerta, y no sé en este momento si vaya a continuar como su abogado”, declaró el defensor de la dueña del colegio Rébsamen a Milenio.

“No me gusta nada esta decisión, vaya usted a saber qué arreglos hicieron, pero de lo que estoy seguro es que la van a hacer pedazos“, agregó el litigante.