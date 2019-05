"Amo México, ni siquiera pude elegir mi lugar favorito de ahí, porque además no lo he explorado tanto como he querido. Pero realmente me encanta donde es mi mamá, Chiapas, pues tiene muchos paisajes hermosos y mucha belleza. Pude ver el bosque, la selva y varios lagos la última vez que estuve allí, ¡tan mágico!", añade.