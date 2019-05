Ninguna persona es ilegal. Entrar sin papeles a un país es una infracción, no un acto delictivo, por lo que ese inmigrante no es delincuente. Luiselli lo deja claro al decir que "una persona puede hacer cosas ilegales, pero no ser ilegal en sí misma. Ese término utilizado en los migrantes que cruzan la frontera sin papeles forma parte de un discurso de violencia".